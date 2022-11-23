Медведев: враги напрасно надеются на истощение запасов России
Враги напрасно надеются на истощение возможностей РФ, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Он также сообщил, что в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион», обсудили наращивание объёмов поставки Вооружённым силам России высокоточного оружия.
«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Продолжение следует. Всем хватит!», - отметил Медведев.
Ранее Медведев пообещал казнить военных ВСУ, расстрелявших российских пленных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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