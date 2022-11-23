Медведев: враги напрасно надеются на истощение запасов России

Враги напрасно надеются на истощение возможностей РФ, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что в ходе посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион», обсудили наращивание объёмов поставки Вооружённым силам России высокоточного оружия.

Медведев «предельно ясно» ответил Киеву на планы вернуть Крым

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Продолжение следует. Всем хватит!», - отметил Медведев.

Ранее Медведев пообещал казнить военных ВСУ, расстрелявших российских пленных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеОружиеРоссияДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры