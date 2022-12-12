Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ на Сватовское направление

«В районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — отметил Марочко.

Офицер уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских военных на этом направлении, пишет РИА ФАН.

Ранее Марочко сообщил о прибытии большого количества украинских медиков в район Артемовска. По словам офицера, это связано с большими потерями ВСУ, отмечает телеканал «360».

