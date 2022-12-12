Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ на Сватовское направление

Украинская армия перебросила дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

НМ ЛНР: В район Артемовска прибыло много украинских медиков

«В районе населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватово) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — отметил Марочко.

Офицер уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских военных на этом направлении, пишет РИА ФАН.

Ранее Марочко сообщил о прибытии большого количества украинских медиков в район Артемовска. По словам офицера, это связано с большими потерями ВСУ, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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