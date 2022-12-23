Марочко рассказал об установке украинских постов ПВО на крышах высоток Артемовска
Украинские подразделения, дислоцирующиеся в городе Артемовск в Донецкой народной республике, оборудуют на крышах жилых домов огневые точки для работы систем ПВО. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Как отметил офицер, ВСУ в Артемовске готовятся к боевым действиям в городских условиях.
«Вооруженные формирования Украины в качестве капониров для бронетехники используют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты противовоздушной обороны с расчетами ПЗРК», — цитирует Марочко ТАСС.
Кроме того, офицер НМ ЛНР рассказал, что украинские военные разворачивают дополнительные полевые госпитали в подвалах домов. Кроме того, идет подвоз продуктов питания и боеприпасов для ВСУ, пишет RT.
Ранее Марочко сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в район Артемовска для удержания населенного пункта, напоминает Ura.ru.
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