Марочко рассказал об установке украинских постов ПВО на крышах высоток Артемовска

Как отметил офицер, ВСУ в Артемовске готовятся к боевым действиям в городских условиях.

«Вооруженные формирования Украины в качестве капониров для бронетехники используют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты противовоздушной обороны с расчетами ПЗРК», — цитирует Марочко ТАСС.

Кроме того, офицер НМ ЛНР рассказал, что украинские военные разворачивают дополнительные полевые госпитали в подвалах домов. Кроме того, идет подвоз продуктов питания и боеприпасов для ВСУ, пишет RT.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в район Артемовска для удержания населенного пункта, напоминает Ura.ru.

