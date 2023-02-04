Курский губернатор Старовойт отвез партию гумпомощи бойцам СВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт побывал на позициях земляков в зоне Специальной военной операции (СВО). Глава региона передал бойцам партию гуманитарной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава региона отвез военнослужащим бензопилы, лопаты, строительные материалы, тепловые пушки, медикаменты, обоянские яблоки и мёд. Кроме того доставили баню для российских бойцов.

По словам Романа Старовойта, военные «особенно рады письмам наших школьников». После осмотра позиций и блиндажей сделал вывод, что «наши бойцы обустроились основательно», у них нет недостатка в вооружении, боеприпасах.

«Пообщался с нашими мобилизованными военнослужащими. Настроение у них боевое», - подчеркнул губернатор.

Старовойт выразил слова благодарности российским военным от себя и от всех жителей Курской области.

Ранее он прошел подготовку на базе ЧВК «Вагнера». По словам курского губернатора, поездка состоялась во время краткосрочного отпуска за счет собственных средств и не стоила бюджету региона ни копейки.

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьВоенная ОперацияГубернаторКурская Область
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