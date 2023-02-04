Курский губернатор Старовойт отвез партию гумпомощи бойцам СВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт побывал на позициях земляков в зоне Специальной военной операции (СВО). Глава региона передал бойцам партию гуманитарной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона отвез военнослужащим бензопилы, лопаты, строительные материалы, тепловые пушки, медикаменты, обоянские яблоки и мёд. Кроме того доставили баню для российских бойцов.
По словам Романа Старовойта, военные «особенно рады письмам наших школьников». После осмотра позиций и блиндажей сделал вывод, что «наши бойцы обустроились основательно», у них нет недостатка в вооружении, боеприпасах.
«Пообщался с нашими мобилизованными военнослужащими. Настроение у них боевое», - подчеркнул губернатор.
Старовойт выразил слова благодарности российским военным от себя и от всех жителей Курской области.
Ранее он прошел подготовку на базе ЧВК «Вагнера». По словам курского губернатора, поездка состоялась во время краткосрочного отпуска за счет собственных средств и не стоила бюджету региона ни копейки.
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