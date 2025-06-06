Уход ЧВК «Вагнер» из Мали объяснили малым интересом России в стране

Бойцы ЧВК «Вагнер» ушли из Мали по условиям контракта, но они могли заключить новый в случае интересов России в стране, рассказал НСН Алексей Подберезкин.

После ухода из Мали «вагнеровцы» не покинут Африку и могут усиливать различные российские группировки в регионе, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН.

«Группа Вагнера» уходит из Мали, где её бойцы выполняли боевые задачи с 2022 года. О завершении миссии сообщила пресс-служба группы, её видео-заявление опубликовали связанные с ЧВК телеграм-каналы. Тем не менее, эксперт не видит в этой ситуации ничего удивительного.

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«У ЧВК “Вагнер” закончился контракт, насколько я знаю. В Мали у нас много интересов, в первую очередь, добыча золота, да и не только, видимо, сейчас там отпала необходимость. Вагнеровцы в данный момент отовсюду уходят, а были они в странах южнее Сахары, хотя группа может заключать контракты с разными правительствами, и об этом в России никто и не узнает. Например, они могут охранять добывающие предприятия, экономические объекты, они также помогали вооруженным силам различных стран как инструкторы, особенно в области авиации. Вывод из Мали может быть связан с тем, что у нас есть достаточно крупная группа в другой части Африки, которую планируют укрепить», — добавил он.

Ранее Подберезкин в беседе с НСН объяснил разгром ЧВК «Вагнер» в Мали «неопределенностью».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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