После ухода из Мали «вагнеровцы» не покинут Африку и могут усиливать различные российские группировки в регионе, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН.

«Группа Вагнера» уходит из Мали, где её бойцы выполняли боевые задачи с 2022 года. О завершении миссии сообщила пресс-служба группы, её видео-заявление опубликовали связанные с ЧВК телеграм-каналы. Тем не менее, эксперт не видит в этой ситуации ничего удивительного.