Картаполов заявил, что призывников не направят служить в новые регионы

Российских призывников не будут направлять на службу в новые субъекты страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

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По словам парламентария, в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — весной не будут проводить призыв на военную службу.

«Призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — подчеркнул Картаполов.

Между тем зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин рассказал НСН, что раздача повесток в российских регионах связана с проведением плановых мероприятий по сверке учетных данных.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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