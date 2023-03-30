Картаполов заявил, что призывников не направят служить в новые регионы
Российских призывников не будут направлять на службу в новые субъекты страны. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».
По словам парламентария, в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — весной не будут проводить призыв на военную службу.
«Призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты», — подчеркнул Картаполов.
Между тем зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин рассказал НСН, что раздача повесток в российских регионах связана с проведением плановых мероприятий по сверке учетных данных.
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