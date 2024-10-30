Кадыров: Удар по генштабу ВСУ стал возмездием за атаку в Гудермесе

Удар по центру управления беспилотных систем Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве стал возмездием за атаку на университет спецназа в Гудермесе. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров призвал ежедневно отправлять на СВО самолеты с добровольцами из Чечни

По его словам, именно с этого здания осуществлялось управление беспилотником, прилетевшим в Гудермес 29 октября.

Кадыров напомнил, что обещал быстрый ответ на атаку университета, и уже утром 30 октября «ВКС МО России нанесли два удара «Геранями».

«Удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных и ещё 17 раненых», - написал он.

Ранее Кадыров заявил, что удар дрона в Гудермесе пришёлся по украинским пленным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняВСУАтакаРамзан Кадыров

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