Кадыров: Удар по генштабу ВСУ стал возмездием за атаку в Гудермесе
Удар по центру управления беспилотных систем Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве стал возмездием за атаку на университет спецназа в Гудермесе. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, именно с этого здания осуществлялось управление беспилотником, прилетевшим в Гудермес 29 октября.
Кадыров напомнил, что обещал быстрый ответ на атаку университета, и уже утром 30 октября «ВКС МО России нанесли два удара «Геранями».
«Удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных и ещё 17 раненых», - написал он.
Ранее Кадыров заявил, что удар дрона в Гудермесе пришёлся по украинским пленным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участнику СВО из Ингушетии посмертно присвоили звание Героя России
- Худрук Госоркестра Чижевский сообщил о нехватке финансирования
- В Россию стали поставлять сливочное масло из Турции
- Учитель объяснил, почему его дочь Анна Пересильд не появится в сериале «Плевако»
- Минфин США ввел санкции против российского производителя шин «Кордиант»
- Английский ФК «Шеффилд Уэнсдей» начал играть в футболках с надписью MOCKBA
- Еврокомиссия отказалась начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз
- Илон Маск заявил, что Википедия «сломалась» после инцидента с Трампом
- В Испании объявили трехдневный траур по жертвам наводнения
- Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут в Польше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru