Кадыров: Удар по генштабу ВСУ стал возмездием за атаку в Гудермесе

По его словам, именно с этого здания осуществлялось управление беспилотником, прилетевшим в Гудермес 29 октября.

Кадыров напомнил, что обещал быстрый ответ на атаку университета, и уже утром 30 октября «ВКС МО России нанесли два удара «Геранями».

«Удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных и ещё 17 раненых», - написал он.

Ранее Кадыров заявил, что удар дрона в Гудермесе пришёлся по украинским пленным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».