Кадыров опроверг слухи об обмене Тайры из «Азова» на чеченца

Он разместил видеообращение, в котором сам Саидов рассказал, что его сын является гражданином Украины и «до сих пор находится в плену в собственной стране».

Кадыров отметил, что обмен украинских граждан на украинских нацистов в его компетенцию не входит.

«А всяким недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме, я бы рекомендовал... подкреплять тиражируемую информацию конкретными фактами. Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ», - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что в посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки, часть украинских военных добровольно сложили оружие, другие «уничтожаются на месте», сообщает RT.

