Кадыров опроверг слухи об обмене Тайры из «Азова» на чеченца
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что информация о якобы обмене украинской националистки Юлии Паевской по кличке «Тайра» на сына заместителя его представителя в Крыму и Севастополе Мурада Саидова Адама Гриценко, не соответствуют действительности.
Он разместил видеообращение, в котором сам Саидов рассказал, что его сын является гражданином Украины и «до сих пор находится в плену в собственной стране».
Кадыров отметил, что обмен украинских граждан на украинских нацистов в его компетенцию не входит.
«А всяким недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме, я бы рекомендовал... подкреплять тиражируемую информацию конкретными фактами. Распространяя недоказанные и абсолютно лживые версии, вы рискуете подпасть под статью 207.3 УК РФ», - написал глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что в посёлке Метёлкино в ЛНР завершается финальный этап зачистки, часть украинских военных добровольно сложили оружие, другие «уничтожаются на месте», сообщает RT.
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