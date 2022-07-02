Источник: Российский спецназ использует на Украине бесшумные минометы «Галл»

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — отметил собеседник агентства.

За счет возможности скрытного применения это оружие используют для внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий. Источник подчеркнул, что российский миномет существенно превосходит используемые противником иностранные 60-миллиметровые минометы по показателям точности, мощности, мобильности и скрытности.

Миномет 2Б25 «Галл» был разработан в ЦНИИ «Буревестник» в интересах подразделений специального назначения. Оружие калибром 82 миллиметра бесшумное, беспламенное и бездымное, весит всего 13 килограммов и может поражать цели на дальности 100-1200 метров.

