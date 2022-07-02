Источник: Российский спецназ использует на Украине бесшумные минометы «Галл»
Российские бойцы спецназа применяют в ходе специальной военной операции на Украине бесшумные минометы «Галл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — отметил собеседник агентства.
За счет возможности скрытного применения это оружие используют для внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий. Источник подчеркнул, что российский миномет существенно превосходит используемые противником иностранные 60-миллиметровые минометы по показателям точности, мощности, мобильности и скрытности.
Миномет 2Б25 «Галл» был разработан в ЦНИИ «Буревестник» в интересах подразделений специального назначения. Оружие калибром 82 миллиметра бесшумное, беспламенное и бездымное, весит всего 13 килограммов и может поражать цели на дальности 100-1200 метров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 155 / сут.
Умерли
381 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 388 / сут.
- Источник: Российский спецназ использует на Украине бесшумные минометы «Галл»
- В ВОЗ допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
- Более 50 лесных пожаров на площади 1 230 гектаров потушили в России за сутки
- В США допустили военное противостояние с Россией в Сирии
- Рогозин: Россия запустит все ракеты «Протон»
- СМИ назвали указ Путина о «Сахалине-2» сигналом недружественным западным странам
- СМИ сообщили о трех погибших в результате землетрясения в Иране
- СМИ: Литва недовольна позицией ЕС по транзиту в Калининград
- Немецкий эксперт обвинил ЕЦБ в высокой инфляции в Европе
- В ЛНР рассказали о тысячах бойцов территориальной обороны ВСУ в Лисичанске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru