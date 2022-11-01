В Госдуме назвали неактуальным уголовное наказание за уклонение от мобилизации
Главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев заявили, что инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в парламенте не рассматривается, сообщает пресс-служба «Единой России».
По их словам, предложение утратило свою актуальность.
«Инициатива... действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, с целью выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами», — отметили депутаты.
Ранее «Известия» со ссылкой на документ и источники в Госдуме написали, что готовится законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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