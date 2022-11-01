В Госдуме назвали неактуальным уголовное наказание за уклонение от мобилизации

По их словам, предложение утратило свою актуальность.

«Инициатива... действительно, рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, с целью выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами», — отметили депутаты.

Ранее «Известия» со ссылкой на документ и источники в Госдуме написали, что готовится законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации при отсутствии отсрочки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

