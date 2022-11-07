Губернатор Приморья подтвердил потери среди морских пехотинцев

Ранее в соцсетях появилось обращение к Кожемяко от якобы морпехов 155-й бригады ТОФ, которые жаловались на «высокие бесполезные потери» - около 300 человек - под Угледаром и просили обратиться в Минобороны и прислать комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Приморские власти направили информацию компетентным органам и в военную прокуратуру.

«Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. <...> От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие". Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!» — написал Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что информация о происходящем была направлена в военную прокуратуру, «разбор этой ситуации будет проведен и компетентные органы дадут свою оценку».

