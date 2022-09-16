Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах

Он выразил поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации отметив, что «большое количество кузбассовцев готовы встать на защиту нашей Великой Родины».

«Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в СВО для выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации. Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано», – написал Цивилев.

Ранее Кадыров заявил, что регионы не должны «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

