Глава Кузбасса поддержал инициативу Кадырова по подготовке добровольцев в регионах
Глава Кузбасса Сергей Цивилев в своём Telegram-канале заявил, что жители региона уже «достойно и самоотверженно выполняют задачи специальной военной операции на Украине».
Он выразил поддержал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации отметив, что «большое количество кузбассовцев готовы встать на защиту нашей Великой Родины».
«Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в СВО для выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации. Мы окажем им необходимые меры поддержки. Соответствующее распоряжение будет мною подписано», – написал Цивилев.
Ранее Кадыров заявил, что регионы не должны «отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», а объявить «самомобилизацию» и «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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