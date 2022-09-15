Аксенов поддержал идею подготовки добровольцев в регионах для операции на Украине

По словам Аксенова, Крым в процессе формирования двух батальонов добровольцев. Как считает политик, российские военные должны «разбить нацистов и восстановить мир».

Кадыров в четверг, 15 сентября призвал каждый субъект федерации сформировать бригады по одной тысячи добровольцев. По мнению главы Чечни, для этого не надо дожидаться объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания» спецоперации на Украине.



