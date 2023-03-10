Франция и Великобритания договорились обучать украинских морпехов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон и Париж договорились обучать украинских морских пехотинцев, сообщает РИА Новости.

Подоляк рассказал о контрнаступлении Украины через два месяца

На пресс-конференции по окончании британско-французского саммита он отметил, что это поможет Украине достичь «решительного превосходства на поле боя».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком заявил о намерении Парижа и Лондона на ближайшую перспективу помочь Киеву с контрнаступлением, сообщает НСН.

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ФОТО: соцсети Сунака
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