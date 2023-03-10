Франция и Великобритания договорились обучать украинских морпехов

На пресс-конференции по окончании британско-французского саммита он отметил, что это поможет Украине достичь «решительного превосходства на поле боя».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с британским премьер-министром Риши Сунаком заявил о намерении Парижа и Лондона на ближайшую перспективу помочь Киеву с контрнаступлением, сообщает НСН.

