В России создали штаб по восстановлению территорий Донбасса

«График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», — цитирует зампреда правительства РИА Новости.

Как отметил Хуснуллин, сейчас в Донбассе находятся российские специалисты. Они оценивают объемы необходимых строительных и монтажных работ, пишет RT.

«Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы целый ряд инициатив подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», — подчеркнул вице-премьер.

