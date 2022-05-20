В России создали штаб по восстановлению территорий Донбасса
Российское правительство создало специальный штаб по восстановлению территорий Донбасса, взятых под контроль российскими силами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«График восстановительных работ есть, мы создали специальный штаб, в который вошли все заинтересованные органы», — цитирует зампреда правительства РИА Новости.
Как отметил Хуснуллин, сейчас в Донбассе находятся российские специалисты. Они оценивают объемы необходимых строительных и монтажных работ, пишет RT.
«Мы построим, восстановим все дороги, жилье разрушенное. Второй комплекс мер — это восстановление экономики. Мы целый ряд инициатив подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», — подчеркнул вице-премьер.
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