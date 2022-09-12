Эксперт: Власти готовят изменение статуса спецоперации на Украине

«Готовится изменение статуса СВО», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

При этом Баширов не стал уточнять, что имеет в виду, сообщает «Радиоточка НСН».

«Пусть это официальные власти объявят», — заявил политтехнолог.

Ранее в Госдуме предложили придать спецоперации на Украине статус контртеррористической. В частности, с такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, напоминает РИА ФАН. Политик предположил, что операция по защите Донбасса может превратиться в «контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями».

