Так, журналист спросил, можно ли «отказаться от прелюдий» и сразу предоставить Украине комплексы Patriot. По словам Боско, в своем ответе глава Белого дома постарался перефразировать сказанное, акцентируя внимание на том, что подобные решения не могут приниматься США самостоятельно без одобрения других членов НАТО. Как заявил Байден, именно европейские союзники блокируют подобную помощь Киеву из-за опасений перед возможной войной с Россией.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что российские военные «перещелкают» системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

