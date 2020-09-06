Лавров и сербский лидер обсудили итоги встречи в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили результаты встречи сербской стороны с представителями США, а также новые переговоры в Брюсселе.

«А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.