Лавров и сербский лидер обсудили итоги встречи в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили результаты встречи сербской стороны с представителями США, а также новые переговоры в Брюсселе.

«А.Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе. В контексте сверки часов по проблеме Косово подчеркнута неизменность позиции России в пользу поиска прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН 1244», - цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Вучич на переговорах в США отверг пункт о признании независимости Косово

Известно, что стороны подтвердили нацеленность на развитие стратегического партнерства и политического диалога в рамках достигнутых договоренностей между президентами двух стран.

Ранее стало известно, что во время двухдневного визита делегации Сербии в США состоялись переговоры с главой самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Стороны при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

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ФОТО: РИА Новости
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