Военная прокуратура возбудила дело по двум статьям из-за избиения в Хабаровском крае
Обвинения по двум статьям предъявят военные прокуроры группе военнослужащих, которые избили товарища в казарме воинской части в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на военного прокурора Восточного военного округа Сергея Заряева.
Выяснилось, что инцидент произошел в воинской части 46102 в городе Бикине. По данным следствия, два водителя, солдаты-срочники из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков, а также контрактник Гашимов систематически избивали солдата-срочника Ислама Алиева.
«Установлено, что причиной избиений стали требования передать группе 20 тыс. рублей и телефон iPhone 10», - отмечает издание.
Подозреваемые задержаны. Им предъявляют обвинение по ч. 2 ст. 335 УК РФ (неуставные отношения в ВС) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
«Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу», - заявил Сергей Заряев.
Напомним, видео драки в воиской части в Хабаровском крае появилось в Telegram-каналах. Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+56 608 / сут.
Умерли
215 тыс.+1 904 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+41 615 / сут.
- Военная прокуратура возбудила дело по двум статьям из-за избиения в Хабаровском крае
- Под Оренбургом арестовали еще троих человек по делу о контрафактном алкоголем
- Шпионские страсти. В Турции арестованы шестеро иностранцев
- Рогозин рассказал о хорошем состоянии здоровья «космической киногруппы»
- В Париже умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
- Сотрудникам «Газпрома» повысят зарплаты
- Количество жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми
- Первый арест произошел в деле об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье
- Военная прокуратура инициировала проверку после видео с избиением в Хабаровском крае
- В России зарегистрировали новый антирекорд погибших от COVID-19 - 968 умерших
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru