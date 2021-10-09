Военная прокуратура возбудила дело по двум статьям из-за избиения в Хабаровском крае

Обвинения по двум статьям предъявят военные прокуроры группе военнослужащих, которые избили товарища в казарме воинской части в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на военного прокурора Восточного военного округа Сергея Заряева.

Военная прокуратура инициировала проверку после видео с избиением в Хабаровском крае

Выяснилось, что инцидент произошел в воинской части 46102 в городе Бикине. По данным следствия, два водителя, солдаты-срочники из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков, а также контрактник Гашимов систематически избивали солдата-срочника Ислама Алиева.

«Установлено, что причиной избиений стали требования передать группе 20 тыс. рублей и телефон iPhone 10», - отмечает издание.

Подозреваемые задержаны. Им предъявляют обвинение по ч. 2 ст. 335 УК РФ (неуставные отношения в ВС) и ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

«Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу», - заявил Сергей Заряев.

Напомним, видео драки в воиской части в Хабаровском крае появилось в Telegram-каналах. Военная прокуратура начала проверку в воинской части Хабаровского края.

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