МО РФ: Координационный совет по безопасности не подменяет командование
Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не будет заменять оперативное управление войсками, сообщили в Минобороны.
Там пояснили, что Координационный совет создан для обеспечения безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Этот совет будет проводить заседания не реже одного раза в неделю.
В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители военных структур, представители Генерального штаба, а также губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей. В ведомстве подчеркнули, что совет не будет выполнять функции оперативного управления войсками.
Его основная задача — повышение эффективности поддержки военнослужащих, которые занимаются охраной государственной границы, защитой территорий и местного населения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru