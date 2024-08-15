МО РФ: Координационный совет по безопасности не подменяет командование

В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители военных структур, представители Генерального штаба, а также губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей. В ведомстве подчеркнули, что совет не будет выполнять функции оперативного управления войсками.

Его основная задача — повышение эффективности поддержки военнослужащих, которые занимаются охраной государственной границы, защитой территорий и местного населения, передает «Радиоточка НСН».

