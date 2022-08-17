Черноморский флот опроверг информацию о назначении нового главкома

Космонавты РФ проводят пятый выход в открытый космос в 2022 году В Крыму повреждено 9 многоквартирных и 70 частных домов при взрыве арсенала Генсек ООН прибыл во Львов СМИ: Банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями РФ Мощная DDoS-атака совершена на сайт «Единой России»