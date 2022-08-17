Черноморский флот опроверг информацию о назначении нового главкома

Черноморский флот РФ не подтвердил информацию о смене главнокомандующего и призвал дождаться официальных заявлений сообщает РБК.

Командующий ЧФ заявил о господстве флота в Азовском море

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», - отметили в Отделе информационного обеспечения Черноморского региона.

Ранее РИА Новости Крым сообщило, что вместо адмирала Игоря Осипова новым командующим Черноморским флотом РФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ОпровержениеВМФ РФЧерноморский Флот РФ
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