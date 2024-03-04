Чемезов: «Армата» стоит на вооружении армии РФ
4 марта 202406:21
Новейший танк Т-14 «Армата» российского производства стоит на вооружении армии РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — заявил он.
Ранее стало известно, что танки «Армата» применяют в боевых действиях.
В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танка «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru