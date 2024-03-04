Чемезов: «Армата» стоит на вооружении армии РФ

Новейший танк Т-14 «Армата» российского производства стоит на вооружении армии РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Le Figaro: Россия применила на Украине революционный танк «Армата»

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — заявил он.

Ранее стало известно, что танки «Армата» применяют в боевых действиях.

В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танка «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: танк Т-14 «Армата»
ТЕГИ:Российская АрмияТанкиАрмата

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