Белоусов приказал лишить мобилизованных соцвыплаты за «самоволку»

Ежемесячная социальная выплата в размере 158 тысяч рублей составляет большую часть начисляемых мобилизованным минимальных выплат в 195 тысяч рублей. Она не облагается подоходным налогом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что контракты с Минобороны РФ с начала 2024 года заключили порядка 190 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

