Белоусов приказал лишить мобилизованных соцвыплаты за «самоволку»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов приказал не начислять ежемесячную социальную выплату мобилизованным при самовольном оставлении воинской части или места военной службы.

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Ежемесячная социальная выплата в размере 158 тысяч рублей составляет большую часть начисляемых мобилизованным минимальных выплат в 195 тысяч рублей. Она не облагается подоходным налогом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что контракты с Минобороны РФ с начала 2024 года заключили порядка 190 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияМобилизацияМинобороны РФ

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