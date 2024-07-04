Белоусов приказал лишить мобилизованных соцвыплаты за «самоволку»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов приказал не начислять ежемесячную социальную выплату мобилизованным при самовольном оставлении воинской части или места военной службы.
Ежемесячная социальная выплата в размере 158 тысяч рублей составляет большую часть начисляемых мобилизованным минимальных выплат в 195 тысяч рублей. Она не облагается подоходным налогом.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что контракты с Минобороны РФ с начала 2024 года заключили порядка 190 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru