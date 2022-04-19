Басурин заявил о начале штурма мариупольского завода «Азовсталь»
Отдельные группы приступили к штурму территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
«Насколько мне известно, частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», — отметил представитель НМ.
Кроме того, Басурин заявил, что информация о присутствии на заводе гражданских лиц не соответствует действительности, сообщает телеканал «360».
В минувшую субботу Минобороны России сообщило, что Мариуполь зачищен от украинских войск, остатки группировки силовиков заблокированы на «Азовстали», напоминает Ura.ru.
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