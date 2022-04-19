Басурин заявил о начале штурма мариупольского завода «Азовсталь»

«Насколько мне известно, частично группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе», — отметил представитель НМ.

Кроме того, Басурин заявил, что информация о присутствии на заводе гражданских лиц не соответствует действительности, сообщает телеканал «360».

В минувшую субботу Минобороны России сообщило, что Мариуполь зачищен от украинских войск, остатки группировки силовиков заблокированы на «Азовстали», напоминает Ura.ru.



