Пушилин рассказал об освобождении села Шевченко в ДНР
Российские военные освободили село Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Как отметил руководитель республики, подразделения РФ продвигаются на красноармейском и димитровском направлениях.
«После освобождения Шевченко ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — указал Пушилин.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные вошли в Шевченко, напоминает 360.ru. По его словам, армия России продолжает окружать город Курахово.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru