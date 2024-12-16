Пушилин рассказал об освобождении села Шевченко в ДНР

Российские военные освободили село Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Как отметил руководитель республики, подразделения РФ продвигаются на красноармейском и димитровском направлениях.

«После освобождения Шевченко ситуация у наших подразделений значительно улучшилась», — указал Пушилин.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные вошли в Шевченко, напоминает 360.ru. По его словам, армия России продолжает окружать город Курахово.

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ФОТО: РИА Новости
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