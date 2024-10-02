Арестованы три автомобиля экс-замминистра обороны Иванова
2 октября 202405:36
Автомобили заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестованы, сообщает РИА Новости.
Это Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска.
Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО Тимура Иванова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru