Арестованы три автомобиля экс-замминистра обороны Иванова

Автомобили заместителя министра обороны России Тимура Иванова арестованы, сообщает РИА Новости.

У Иванова нашли оформленный на водителя Mercedes-Benz G63

Это Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска.

Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО Тимура Иванова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоРоссийская АрмияМинобороны РФ

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