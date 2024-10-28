Против генерал-майора Оглоблина возбудили новое дело о получении взятки

Уголовное дело о получении крупной взятки возбудили против экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Возбуждено уголовное дело в отношении... генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода «Телта» более 10 млн рублей за общее покровительство при выполнении гособоронзаказа на поставку средств связи для нужд Минобороны. Генерал-майора заключили под стражу.

Ранее Александр Оглоблин был осужден на 4,5 года лишения свободы за хищения. В марте Мосгорсуд освободил генерал-майора из колонии после дачи показаний по делу замначальника Генштаба ВС Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в 36 млн рублей, напоминает RT.

