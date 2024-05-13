Андрей Белоусов обозначил задачи для Минобороны

Кандидат в министры обороны, бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов обозначил задачи, стоящие перед Министерством обороны РФ. В ходе своего выступления в Совете федерации заявил, что в России есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих — участников спецоперации.

В частности, по его словам, требуется решить вопросы медобслуживания участников военной операции на Украине в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.