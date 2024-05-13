Андрей Белоусов обозначил задачи для Минобороны

Кандидат в министры обороны, бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов обозначил задачи, стоящие перед Министерством обороны РФ. В ходе своего выступления в Совете федерации заявил, что в России есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих — участников спецоперации.

В частности, по его словам, требуется решить вопросы медобслуживания участников военной операции на Украине в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.

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По его словам, сейчас участников СВО, приезжающих в отпуск, отправляют в переполненные госпитали. Кроме того, Белоусов завил о необходимости решить проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих, а также с выплатами на обеспечение военнослужащих жильем.

Бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов на новом посту сможет устранить коррупцию в Минобороны и позаботиться о развитии военно-промышленного комплекса, заявил в интервью НСН экономист Василий Колташов. По его мнению, у Белоусова «экономический образ мысли, принципиальная последовательность и готовность работать упорно и последовательно».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Астапкович
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