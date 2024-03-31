Spiegel: в Германии остановили производство ракет Taurus
Германское оборонное предприятие MBDA приостанавливает выпуск крылатых ракет Taurus, пишет издание Spiegel со ссылкой на директора компании Томаса Готшильда.
Причиной стало отсутствие государственного заказа на производство снарядов. В компании настаивают на ускорении принятия решений по контрактам со стороны государства.
По словам Готшильда, возможная поставка Taurus Украине является политическим решением. Директор компании полагает, что вооруженным силам страны необходимы крылатые ракеты.
«Для украинцев Taurus в нынешней ситуации был бы важным дополнительным вкладом», - сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц 28 марта подтвердил, что Берлин не будет передавать Taurus Киеву. Также он отказался отправлять немецких военных на Украину, сообщает «Радиоточка НСН».
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