Алаудинов: В Курской области осталось освободить пять населенных пунктов

Пять населённых пунктов осталось освободить в Курской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

ВСУ потеряли в Курской области более 67 тысяч военнослужащих

По его словам, данные населённые пункты «уже находятся в активной фазе освобождения».

«Я думаю, уже в ближайшие дни мы зачистим нашу территорию», - заключил он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что после освобождения Курской области российским войскам стоит идти дальше.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры