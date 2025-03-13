Алаудинов: В Курской области осталось освободить пять населенных пунктов
Пять населённых пунктов осталось освободить в Курской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, данные населённые пункты «уже находятся в активной фазе освобождения».
«Я думаю, уже в ближайшие дни мы зачистим нашу территорию», - заключил он.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил «Радиоточке НСН», что после освобождения Курской области российским войскам стоит идти дальше.
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