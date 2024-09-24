Аксенов предупредил жителей Крыма о масштабных учениях

По его словам, в ходе учений отрабатываются действия по противостоянию диверсионным группам ВСУ в случае их проникновения на территорию Крыма.

Аксенов обратился к населению региона с призывом относиться к ситуации с пониманием, содействовать российским военным и доверять только официальной информации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в срочном порядке перебросил войска и установки HIMARS на Алеутские острова в Аляске из-за учений ВМФ России.

