Аксенов предупредил жителей Крыма о масштабных учениях
Российская армия проводит масштабные учения в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, в ходе учений отрабатываются действия по противостоянию диверсионным группам ВСУ в случае их проникновения на территорию Крыма.
Аксенов обратился к населению региона с призывом относиться к ситуации с пониманием, содействовать российским военным и доверять только официальной информации.
Ранее сообщалось, что Вашингтон в срочном порядке перебросил войска и установки HIMARS на Алеутские острова в Аляске из-за учений ВМФ России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru