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Задержанным в Керченском проливе украинским морякам грозит до 6 лет тюрьмы

3 Декабря 2018 в 17:45
Задержанным в Керченском проливе украинским морякам грозит до 6 лет тюрьмы
Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН, что грозит украинским военным, обвиняемым в незаконном пересечении границы РФ в Керченском проливе.

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Как пишет ТАСС, об этом заявил адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

25 ноября три украинских корабля попытались нелегально пройти из Черного в Азовское море, нарушив границу. Российские пограничники остановили их и задержали только после применения силы. Позднее суд арестовал все 24 человека, которые находились на борту этих судов. В последствие их переправили из Крыма в московский СИЗО «Лефортово».

Как пояснил НСН адвокат Тимур Маршани, задержанным украинским морякам может грозить до шести лет лишения свободы.

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«На сегодняшний момент на лицо нарушения требований статьи 322 Уголовного кодекса. Конкретно условия пересечения государственной границы РФ при въезде на территорию страны иностранных граждан, в данном случае военных, совершенное группой лиц, влекут за собой лишение свободы по квалифицирующим признакам части 3 статьи 322 с наказанием, которое может предусматривать лишение свободы сроком до 6 лет», — рассказал адвокат.

При этом он отметил, что есть одно условие, при котором российская сторона может освободить украинских моряков от уголовной ответственности.

«Российская сторона может освободить от уголовной ответственности украинских военных только при условии, что пересечение границы было связано с просьбой о предоставлении политического убежища иностранными гражданами. Во всех остальных случаях российская сторона может применять меры принуждения и меры экстрадиции конкретно граждан принадлежащих к другому государству с целью пресечения их противоправных действий на территории России в будущем. Во многом этому будет способствовать политическая воля и возможность российской стороны в дальнейшем применять более суровые санкции к украинским военным, чтобы не повадно было», — пояснил адвокат.

Напомним, что на Украине из-за инцидента в Керченском проливе в десяти регионах на 30 дней было введено военное положение. В этой связи президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией. Порошенко добавил, что в приграничных областях пройдут учения. 
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