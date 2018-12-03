Задержанным в Керченском проливе украинским морякам грозит до 6 лет тюрьмы

Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН, что грозит украинским военным, обвиняемым в незаконном пересечении границы РФ в Керченском проливе.

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Как пишет ТАСС, об этом заявил адвокат одного из арестованных Николай Полозов.

25 ноября три украинских корабля попытались нелегально пройти из Черного в Азовское море, нарушив границу. Российские пограничники остановили их и задержали только после применения силы. Позднее суд арестовал все 24 человека, которые находились на борту этих судов. В последствие их переправили из Крыма в московский СИЗО «Лефортово».

Как пояснил НСН адвокат Тимур Маршани, задержанным украинским морякам может грозить до шести лет лишения свободы.