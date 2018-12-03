Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией

Киев передислоцирует некоторые подразделения для усиления обороны на границе с Россией. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, он заявил, что в приграничных областях пройдут учения. Как стало известно, эти меры принимаются в рамках военного положения, действующего в некоторых областях Украины, отмечает Газета.ру.

Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на тридцать дней военного положения в десяти областях Украины, отмечает «Свободная пресса». Это произошло после провокации СБУ в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны, напоминает RT.