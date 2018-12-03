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Задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявлено обвинение

3 Декабря 2018 в 12:14
Задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявлено обвинение

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным в Керченском проливе, предъявлено обвинение. Как пишет ТАСС, об этом заявил Николай Полозов, который выступает адвокатом одного из арестованных.

Как пишет RT, защитник подчеркнул, что все участники инцидента обвиняются в незаконном пересечении границы.

Напомним, ранее стало известно, что 25 ноября три украинских корабля попытались незаконно пройти из Черного в Азовское море, нарушив российскую границу. Пограничники РФ остановили их и задержали суда. Позже были арестованы все 24 человека, которые находились на борту этих двух артиллерийских катеров и буксира. Из Крыма они были переправлены в московский СИЗО «Лефортово», напоминает Ura.ru.

Газета.ру в свою очередь подчёркивает, что страны G7 в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации. Кроме того, они потребовали от России освободить задержанных украинских моряков.

 

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