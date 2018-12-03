«Бестолковка»: Дипломат счёл ошибкой задержание украинских кораблей накануне G20

Применение Россией военной силы против трёх кораблей ВМС Украины, пытавшихся пройти через Керченский пролив, было неоправданно с политической точки зрения. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин. По его словам, встреча президентов России и США на саммите G20 была гораздо важнее формального сохранения неприкосновенности водной границы.

«Вся эта ситуация было абсолютно никому не нужной «бестолковкой». Они шли по нашим территориальным водам полдня, на что имели право, и этого никого не трогало. Только, когда они подошли к проливу, наши заявили, что он закрыт, когда он пошли назад, зачем-то применили силу. Трамп завил, что не отменил бы встречу с Путиным, если бы Россия отпустила украинских моряков. Президенту США нужен был повод, чтобы не отменять эту встречу, он её хотел. Вместо этого мы дали повод Порошенко объявить военное положение, разгромить окончательно пророссийскую оппозицию. В действиях России нет никакого смысла. Единственный, кто извлёк из этого выгоду – Порошенко, сорвавший встречу президентов двух ведущих мировых держав. Я не хочу, чтобы бандеровский руководитель Украины обладал такими полномочиями. Давать ему такие поводы абсолютно не следует! », - подчеркнул эксперт.

Ранее член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков не исключил на пресс-конференции НСН, что Дональд Трамп вполне возможно захочет лично отомстить президенту Украины Петру Порошенко.