Депутат: Своей слабостью Россия сама провоцирует Украину на агрессию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне поделился с НСН своим видением ситуации вокруг конфликта на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает «полномасштабная война» с Россией, передает РИА «Новости». По его словам, это якобы подтверждают разведданные, согласно которым возле границ Украины сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки. Он отметил, что введение военного положения в десяти украинских регионах обусловлено именно этой причиной. Военное положение в стране было введено 26 ноября и должно продлиться 30 дней до 26 декабря 2018 года.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал о причинах, которые, на его взгляд, побуждают украинскую власть обвинять Россию в агрессии.
«У медиков есть такое выражение – болезнь легче предупредить, чем лечить. Лечение болезни Российская Федерация должна была осуществить молниеносной поддержкой русских в Харькове, в Одессе, во многих других городах Украины, чего не произошло. Россия должна была признать ЛНР и ДНР сразу. Этого тоже не произошло. Своей мягкостью, лояльностью и затянутостью в общении с бендеро-фашистской властью на Украине провоцирует против себя агрессию. Есть такой термин как провоцирование войны против себя своей слабостью. Никогда бы Порошенко не позволил себе таких выпадов против РФ, если бы знал, что эти катера будут разнесены в щепки. Я прошу взять опыт Израиля. Маленькая страна с маленьким количеством населения очень жестко реагирует в выпады в ее адрес», - заявил он.
Собеседник НСН сообщил, что за последние годы несколько сот тысяч украинцев участвовали в боевых действиях на востоке Украины, вдобавок остальную молодежь настраивают на агрессивное отношение к России. При возникновении конфликта, по его словам, в стране уже готова армия озлобленных людей.
Шерин резко высказался о мягком внешнеполитическом курсе, проводимом Россией и вместе с тем экономическим давлением на жителей собственной страны. По его словам, в условиях опасности извне нужно всячески поддерживать свой народ, а не повышать налоги и цены.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает отмену запланированной ранее в рамках саммита G20 в Аргентине встречи с Владимиром Путиным. По его словам, причиной принятия такого решения может стать инцидент в Керченском проливе