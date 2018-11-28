Депутат: Своей слабостью Россия сама провоцирует Украину на агрессию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне поделился с НСН своим видением ситуации вокруг конфликта на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает «полномасштабная война» с Россией, передает РИА «Новости». По его словам, это якобы подтверждают разведданные, согласно которым возле границ Украины сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки. Он отметил, что введение военного положения в десяти украинских регионах обусловлено именно этой причиной. Военное положение в стране было введено 26 ноября и должно продлиться 30 дней до 26 декабря 2018 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал о причинах, которые, на его взгляд, побуждают украинскую власть обвинять Россию в агрессии.

«У медиков есть такое выражение – болезнь легче предупредить, чем лечить. Лечение болезни Российская Федерация должна была осуществить молниеносной поддержкой русских в Харькове, в Одессе, во многих других городах Украины, чего не произошло. Россия должна была признать ЛНР и ДНР сразу. Этого тоже не произошло. Своей мягкостью, лояльностью и затянутостью в общении с бендеро-фашистской властью на Украине провоцирует против себя агрессию. Есть такой термин как провоцирование войны против себя своей слабостью. Никогда бы Порошенко не позволил себе таких выпадов против РФ, если бы знал, что эти катера будут разнесены в щепки. Я прошу взять опыт Израиля. Маленькая страна с маленьким количеством населения очень жестко реагирует в выпады в ее адрес», - заявил он.

Собеседник НСН сообщил, что за последние годы несколько сот тысяч украинцев участвовали в боевых действиях на востоке Украины, вдобавок остальную молодежь настраивают на агрессивное отношение к России. При возникновении конфликта, по его словам, в стране уже готова армия озлобленных людей.

«Украина не вернется в лоно дружбы с РФ. Чем дольше мы будем заниматься рассусоливанием, тем больше мы будем накликивать беду на свою страну. Порошенко делает такие заявления, потому что он обкатывает те санкции, которые будут делать против нас США. На протяжении 4 лет украинская молодежь обрабатывается украинскими СМИ, им втирают, что Россия – это враг, агрессор, оккупант. Оружие не главное, главное - это те, кто готовы использовать это оружие. На Украине такие люди есть. 360 тысяч ветеранов АТО, прошедших боевые действия. Потенциал людской огромный. Огромное количество людей, у которых чешутся руки и которые фанатично ненавидят нашу страну. Сегодня Америке стоит только поставить на Украину оружие, и все. А кто остановит Америку? Ни одна мировая организация не сможет повлиять на нее. Чем дольше Россия будет это наблюдать, чем дольше будет конфликт на территории ДНР и ЛНР, тем больше прогонят через эту войну молодых людей и тем больше антироссийских фанатиков будет на территории Украины. Дальше поставляется туда оружие, а пушечное мясо уже подготовлено», - добавил он.

Шерин резко высказался о мягком внешнеполитическом курсе, проводимом Россией и вместе с тем экономическим давлением на жителей собственной страны. По его словам, в условиях опасности извне нужно всячески поддерживать свой народ, а не повышать налоги и цены.

«Сейчас Россия похожа на даму, которая пришла в платье с большим вырезом на спине в бар, где сидят одни нетрезвые мужчины, а потом удивляется, что ее начинают домогаться. Надо заниматься финансами. Заморозить цены на энергоресурсы внутри страны, чтобы люди могли пережить зиму и экономические санкции. А у нас санкции объявляют, а наши олигархи становятся только богаче. А народ беднеет. На кого мы собираемся рассчитывать? На женщину, у которой газ отключили, потому что она не заплатила вовремя? Или на немцев, которые получают наш газ своевременно? В условиях тотальной изоляцией цены на газ, электричество и бензин должны быть минимальны, и должны быть заморожены. А у нас цены только растут. Помимо давления международного сообщества, нас еще и изнутри придавливают. Вы как хотите в таких условиях народ сплотить? Тем, что вы им цены поднимаете с 1 января? Тем, что возраст пенсионный повысили? Нужно свой народ поддерживать. Курицу можно сожрать один раз, но надо понимать, что яиц больше не будет. У нас из народа хотят сварить суп. Поэтому Порошенко смотрит и думает, почему бы не расшатать ситуацию», - заключил он.Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает отмену запланированной ранее в рамках саммита G20 в Аргентине встречи с Владимиром Путиным. По его словам, причиной принятия такого решения может стать инцидент в Керченском проливе