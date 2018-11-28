Ложь Порошенко про угрозу войны с РФ объяснили страхом перед Тимошенко

Президент Украинского аналитического центра заявил НСН, что президент Украины прекрасно знает, что войны с Россией не будет.

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией. По его словам, именно это стало причиной поддержки решения о введении военного положения в десяти регионах страны. Украинский президент также сообщил об увеличении числа российской военной техники на границе между государствами.

«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Однако украинский лидер прекрасно знает, что это не так, и умышленно врет, чтобы сохранить свою власть и бизнес, заявил в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«То, что не будет никакого военного конфликта, он превосходно знает. Ну, он врет, он же политик и очень хочет остаться при власти. Ситуация простая: если Тимошенко станет президентом, Петр Алексеевич теряет весь бизнес. Она отберет все до последней копейки. И он это знает, и Юля это знает. По этой причине такая ситуация», — отметил политолог.

По его словам, Порошенко пытается компенсировать свой проигрыш в Верховной раде, которая поддержала инициативу главы государства о введении в стране военного положения, но только в десяти регионах и в течение 30 дней, а не 60, как предлагал президент. Военное положение, в свою очередь, необходимо Порошенко, чтобы сорвать выборы президента страны в следующем году, на победу в которых у него мало шансов, согласно нынешним рейтингам, отметил Охрименко.

«Петр Алексеевич сделал ставку на антироссийскую военную риторику и нагнетание военной истерии. В свое время он сделал ставку на религиозное нагнетание. Опросы показали, что не сработало. Что из-за этого больше будут голосовать за Порошенко, это вряд ли. Может быть, конечно, в каких-то местах и вырастет поддержка, но не радикально. Таких заявлений, что Россия собирается напасть, в общей сложности в 2014-15 годах было больше 20 раз. То есть это уже настолько тривиально, что это уже не воспринимается», — сказал украинский политолог.Напомним, что военное положение на Украине ввели в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября. Украинские военные суда «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, при этом никаких заявок на их прохождение получено не было. Когда корабли и катера ФСБ России потребовали остановиться, украинские суда не отреагировали. В результате пограничникам из РФ пришлось применять оружие, в результате которого лёгкие ранения получили три члена экипажа украинских кораблей.