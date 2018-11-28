Американист: Вопрос о встрече Путина и Трампа решат на ходу

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в эфире НСН отметил, что отмена переговоров не приведёт к гигантскому ущербу.

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита G20 в Аргентине может не состояться. Об этом рассказал глава Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что вполне может отказаться от диалога из-за инцидента в Керченском проливе. По словам Дональда Трампа, судьба переговоров будет зависеть от «полного отчёта». Как уточнил президент США, ему «не нравится эта агрессия», сообщает The Washington Post.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН пояснил, что Путин и Трамп в любом случае увидятся во время саммита.

«Они в любом случае встретятся. Пока что остаётся вопрос, будет ли двусторонняя встреча. Времени почти не остаётся, поэтому, я думаю, будут решать на ходу. Там будут советники, помощники, министры иностранных дел, так что, я думаю, попытаются согласовать. Если нет, то вы знаете, что и предыдущая встреча отменилась. И эта встреча готовилась не как самостоятельная, а в связи со встречей большой двадцатки. Из-за её отмены не будет гигантского ущерба. Мы знаем, что предыдущие встречи, которые готовились специально, заканчивались для американо-российских отношений не очень хорошо. Поэтому здесь Трамп будет более осмотрительным», - считает политолог.

По словам Юрия Рогулёва, инцидент в Керченском проливе, который Трамп назвал агрессией, был нужен президенту Украины, чтобы «спасти шкуру».

«Ситуация с Украиной была есть и ещё какое-то время будет. Сейчас украинские власти идут на обострение, но там через несколько месяцев выборы. Порошенко фактически свою шкуру спасает, обеспечивает своё политическое будущее. Если он в этом плане находит поддержку, то почему бы это не сделать. Ну а каких-то столкновений не будет. Это чисто политический вопрос», - убеждён собеседник НСН.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля из-за незаконного пересечения границы РФ. Из-за отказа остановиться пришлось применить оружие. В результате троих украинских моряков ранили. Им оказали необходимую медпомощь в Керчи. Сейчас они, как и ещё 12 моряков, арестованы по делу о незаконном пересечении границы.