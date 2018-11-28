Экс-депутат Рады: Угрозами войны с Россией Порошенко пытается выиграть время

Бывший депутат Верховной рады рассказал НСН, как «угроза» войны с Россией стала последним шансом Порошенко сохранить власть.

Петр Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией. По словам украинского президента, именно этим объясняется необходимость введения в стране военного положения, сообщили в пресс-службе главы Украины. Ранее решение Петра Порошенко о введении военного положения одобрил Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО), а затем Верховная рада. Согласно решению украинского парламента, военное положение будет действовать с 26 ноября в течение 30 дней в десяти регионах страны.

В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что только такой риторикой Порошенко сегодня выигрывает время перед заведомо неудачными для него выборами (слушайте аудио).