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Экс-депутат Рады: Угрозами войны с Россией Порошенко пытается выиграть время

28 Ноября 2018 в 09:54
Экс-депутат Рады: Угрозами войны с Россией Порошенко пытается выиграть время
Бывший депутат Верховной рады рассказал НСН, как «угроза» войны с Россией стала последним шансом Порошенко сохранить власть.

Петр Порошенко заявил об угрозе «полномасштабной войны» с Россией. По словам украинского президента, именно этим объясняется необходимость введения в стране военного положения, сообщили в пресс-службе главы Украины. Ранее решение Петра Порошенко о введении военного положения одобрил Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО), а затем Верховная рада. Согласно решению украинского парламента, военное положение будет действовать с 26 ноября в течение 30 дней в десяти регионах страны.

В эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров заявил, что только такой риторикой Порошенко сегодня выигрывает время перед заведомо неудачными для него выборами (слушайте аудио).

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«Он нагнетает атмосферу, пытается перенести выборы. Он понимает, что он их не выиграет, и не знает, как выйти из этой ситуации. Как минимум, ему нужно перенести эти выборы для того, чтобы дать самому себе возможность что-то придумать к тому случаю, что не получится ни пройти во второй тур, ни выиграть эти выборы. Единственный шанс перенести выборы, более или менее объективный, это обострение конфликта. Это может быть Азов, это может быть Донбасс, это может быть любая точка Украины, в принципе», — сказал Килинкаров.

При этом бывший депутат Рады заметил, что Порошенко не ожидал, что его призыв ввести в стране военное положение будет встречен сопротивлением парламентариев.

«Он не ожидал, что получит в парламенте такое сопротивление, что будут внесены изменения в сам документ и по срокам, и по территории введения военного положения. Я видел его выражение лица, когда депутаты стали жестко требовать от него внесения этих изменений. Он готов был проголосовать хоть за 5 дней, потому что чувствовал, что это решение может вообще провалиться. Поэтому это все имитация, это все попытка желаемое выдавать за действительное», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, что накануне администрация Порошенко опубликовала исправленный указ, которым вводится в действие решение СНБО о военном положении в стране. Ранее власти вынуждены были отменить указ о военном положении из-за ошибки в документе. В нем говорилось, что указ вводится сроком на 60 дней, а не на 30, как утвердила Верховная рада.
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