Политолог: Украина без газа не останется

Украинский политолог и экономист рассказал НСН, почему «Газпром» уведомляет партнеров о прекращении транзита через Украину.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года, пишет РБК. По словам Коболева, российская компания уведомляет страны, граничащие с Украиной или зависящие от транзита газа через ее территорию, о прекращении прокачки «голубого топлива» через территорию Незалежной.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил в эфире НСН, что действия «Газпрома» являются логичными в сложившейся ситуации.

«”Газпром” действует исходя из имеющихся на сегодня обстоятельств. Они тоже могут быть изменены, это не приговор. Вероятно, все можно решить путем переговоров, но судя по позиции украинской стороны, они пребывают в своем мире, не совсем связанном с реальностью. А “Газпром” не может ждать у моря погоды, и вынужден действовать заблаговременно, имея в виду различные варианты развития событий. Исходя из сегодняшней ситуации, “Газпром” вынужден предупреждать партнеров о том, что могут быть такие изменения», — сказал эксперт.

По его словам, еще есть возможность сесть за стол переговоров и прийти к договоренностям по транзиту газа после истечения срока действия нынешних 31 декабря 2019 года. Так или иначе, Украина без газа не останется, даже если ее жителям придется за него переплачивать, отметил Александр Дудчак.

«Украина без газа не останется. Будет покупать российский газ через Швейцарию, через Словакию, это же не проблема. Да, будет переплачивать, особенно в зимние периоды. Поскольку значительное количество предприятий по сравнению с 2013 годом остановилось, значительное количество населения выехало, потребности в газе уменьшаются. Может быть, и обойдется газом собственной добычи, который будет продаваться по цене, как будто его получают из Америки через Польшу. Это всех устраивает, судя по всему», — считает собеседник НСН.