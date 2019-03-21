Политолог: Украина без газа не останется

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года, пишет РБК. По словам Коболева, российская компания уведомляет страны, граничащие с Украиной или зависящие от транзита газа через ее территорию, о прекращении прокачки «голубого топлива» через территорию Незалежной.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил в эфире НСН, что действия «Газпрома» являются логичными в сложившейся ситуации.
«”Газпром” действует исходя из имеющихся на сегодня обстоятельств. Они тоже могут быть изменены, это не приговор. Вероятно, все можно решить путем переговоров, но судя по позиции украинской стороны, они пребывают в своем мире, не совсем связанном с реальностью. А “Газпром” не может ждать у моря погоды, и вынужден действовать заблаговременно, имея в виду различные варианты развития событий. Исходя из сегодняшней ситуации, “Газпром” вынужден предупреждать партнеров о том, что могут быть такие изменения», — сказал эксперт.
По его словам, еще есть возможность сесть за стол переговоров и прийти к договоренностям по транзиту газа после истечения срока действия нынешних 31 декабря 2019 года. Так или иначе, Украина без газа не останется, даже если ее жителям придется за него переплачивать, отметил Александр Дудчак.
«Украина без газа не останется. Будет покупать российский газ через Швейцарию, через Словакию, это же не проблема. Да, будет переплачивать, особенно в зимние периоды. Поскольку значительное количество предприятий по сравнению с 2013 годом остановилось, значительное количество населения выехало, потребности в газе уменьшаются. Может быть, и обойдется газом собственной добычи, который будет продаваться по цене, как будто его получают из Америки через Польшу. Это всех устраивает, судя по всему», — считает собеседник НСН.
Украинский политолог добавил, что с запуском «Северного потока-2» и других газопроводов в обход Украины, западные партнеры могут оставить Киев наедине со своими проблемами, что, конечно, неблагоприятно отразится на оставшихся в стране жителях.
«Когда западные партнеры скажут, что их не слишком волнуют проблемы Украины, если они продолжают вести такую политику, то это их личное дело. Они будут получать без проблем необходимые объемы через “Северный поток”, через “Южный”, но это дело ни одного месяца, даже, может быть, ни года, когда это все запустят. В 2020 году есть такая возможность, но все равно, пока инфраструктура будет доведена до рабочего состояния, все-таки еще есть время. Наверное, этим пользуется нынешняя власть. Они пытаются сейчас себе наскладировать все, что можно, запасы какие-то отложить под кожный жир, но я не знаю, куда они это все потом унесут. Их не особо волнует, что будет потом. Им главное сейчас успеть. Времени у них не так много, они пытаются сделать все возможное», — резюмировал Александр Дудчак.
Напомним, что ранее в Киеве заявили о наличии плана «Б» в случае провала переговоров с Москвой о транзите газа в Европу. Как сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, этот план был разработан совместно с США. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, что эти заявления – пустышки. По мнению политолога, Андрей Коболев таким образом хочет усидеть в кресле главы «Нафтогаза».