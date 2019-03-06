Политолог: У Киева нет плана «Б» на случай провала переговоров по газу с РФ

В Киеве придумали план «Б» на случай провала переговоров с Москвой о транзите газа в Европу. Об этом на конференции в Брюсселе заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, запасной план Украина разработала с помощью Соединенных Штатов. При этом чиновница отметила, что Киев сделает все возможное, чтобы заключить с Россией новое соглашение по газу, сообщает «Укринформ».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что никакого плана «Б» у Киева нет, а подобные заявления делаются для того, чтобы глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сохранил за собой свой пост.
Напомним, что 28 февраля Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство не принимало решения о продлении контракта главе «Нафтогаза». Премьер-министр Украины отметил, что у кабмина как акционера компании «есть вопрос» к размеру вознаграждений руководству «Нафтогаза». Ранее в СМИ появилось письмо председателя Наблюдательного совета «Нафтогаза» Клера Споттисвуда в адрес Гройсмана с рекомендацией продлить контракт с Коболевым и установить ему месячный оклад в размере 2,08 миллионов гривен.