Политолог: Транзит газа через Украину продолжится, если уйдет Порошенко

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Украинский политолог и экономист рассказал НСН, при каком условии Россия продолжит поставлять часть газа в Европу через территорию Украины.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что газопровод «Северный поток – 2» обеспечит лишь часть необходимого ЕС импорта газа, но по более дешевому маршруту. В интервью изданию Luxemburger Wort он сказал, что Россия намеревается сохранить транзит газа через Украину после 2019 года. Для этого должны быть урегулированы отношения между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года продолжится в случае, если Киев подойдет к вопросу прагматично.

«Хочется надеяться, что к тому времени не будет иметь значения позиция Порошенко по этому вопросу. Но если он удержится у власти, то придется вести переговоры с ним. В данном случае это больше будет проблема «Нафтогаза». При Порошенко все проблемы рассматриваются с политической точки зрения. Россия неоднократно заявляла, что и после строительства «Северного потока – 2» продолжится транзит газа через Украину. Все зависит от того, насколько украинская сторона подойдет прагматично к этому вопросу. Во многом ситуация находится в руках украинской стороны. Если она будет искать конфликт и развивать его, то будет конфликт. Если захочет мирно и спокойно в интересах всех сторон решать проблемы, то они будут решаться», – считает украинский политолог.

Дудчак уточнил, что Москва и Киев смогут урегулировать ситуацию с газом, если поменяется руководство Украины и «Нафтогаза».

«До того момента, когда вся инфраструктура «Северного потока – 2» будет построена, есть время вести переговоры. Возможно, к тому времени руководство в стране поменяется, произойдут перемены и в “Нафтогазе”», – добавил собеседник НСН.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сообщил НСН, что возможность транзита российского газа через украинскую территорию необходима не только Украине, но и России и Европе.

