Пиар ради должности. Глава «Нафтогаза» пугает украинцев прекращением транзита газа

Политологи в эфире НСН объяснили, почему Украина теряет шансы на транзит российского газа через свою территорию.

«Газпром» начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года, сообщил РБК со ссылкой на главу НАК «Нафтогаз» Андря Коболева. Он отметил, что компания уже с 1 января следующего года передаст управление системой независимому оператору, который составит контракт с «Газпромом» на транзит газа.

В Киеве уже заявляли о наличии плана «Б» в случае провала переговоров с Москвой о транзите газа в Европу. Как сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, этот план был разработан совместно с США. Однако президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, что эти заявления – пустышки. По мнению политолога, Андрей Коболев таким образом хочет усидеть в кресле главы «Нафтогаза».

«Под Коболевым шатается кресло. [Владимир] Гройсман (премьер-министр Украины – прим. НСН) отказывается подписывать с ним контракт продления, а он, конечно, хочет его продлить. На сегодняшний момент Коболев резко ударился в пиар. Он заявлял, что как только ГТС заберут, сразу Путин нападет на Украину. Теперь он говорит, что у него есть план “Б”. В действительности ничего нет. Это заявление — пустышка, просто пиар, потому что на сегодняшний момент и украинские олигархи, и российская власть понимают, что после выборов пройдут переговоры с Россией, заключат более-менее нормальный контракт и все. Все, что он говорит, пустой треп. Это нельзя реализовать. Это просто абсолютно бессмысленный пиар, который и он, наверное, понимает что ничего не даст, но просто пиарится. Показывает, какой он необходимый, какой он гениальный. Так что, можно сильно не вникать в суть этого плана, потому что он бессмысленный априори и его нельзя реализовать», — подчеркнул Охрименко.

Власти Украины сами спровоцировали такую ситуацию, такого мнения придерживается украинский политолог и экономист Александр Дудчак. По его мнению, Украина не хочет добиваться компромисса, поэтому и получает такой результат.

«Россия неоднократно заявляла, что и после строительства «Северного потока – 2» продолжится транзит газа через Украину. Все зависит от того, насколько украинская сторона подойдет прагматично к этому вопросу. Во многом ситуация находится в руках украинской стороны. Если она будет искать конфликт и развивать его, то будет конфликт. Если захочет мирно и спокойно в интересах всех сторон решать проблемы, то они будут решаться», – рассказал Дудчак НСН.

Ранее о получении подобного письма от «Газпрома» сообщила Болгария. Однако российская корпорация опровергла эту информацию и заявила, что никакого официального уведомления о прекращении транзита газа по Трансбалканскомукоридору в Софию не направлялось.