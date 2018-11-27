«Не видит Порошенко в упор». Трамп не посчитал действия РФ в Керченском проливе агрессией

Президент США впервые прокомментировал ситуацию с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.

Президент США Дональд Трамп дал оценку ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, которые нарушили госграницу РФ и не реагировали на требование остановиться. Как подчеркнул американский лидер, США «не нравится, что происходит». Он также выразил надежду на то, что ситуация будет исправлена. Над этим, уточнил президент Соединённых Штатов, уже работают европейские лидеры.

Стоит отметить, что позицию Киева Трамп не поддержал и «не накинулся» с обвинениями на Россию. Более того, действия российских пограничников он не назвал агрессией, в отличие от госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил о решительной поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск отмечал , что президент США испытывает «меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине». Такую позицию он неоднократно обозначал во время разговора.

Более того, 12 ноября во время визита в Париж Дональд Трамп не стал пожимать руку своему украинскому коллеге. Тогда бывший советник Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН посчитал, что для американского президента Пётр Порошенко является сбитым лётчиком.

«Трамп целенаправленно показал, что он не видит Порошенко в упор. Трамп как бы стёр человека. Он посмотрел на него как на пустое место. Следом за Трампом шла его жена Меланья. А для неё Порошенко — бридке творiння (гадкое создание — примечание НСН). Я думаю, что он у неё вызывает те же эмоции, как если бы она смотрела на здоровенную жабу. Трамп ещё раз подчеркнул солидарность со своей женой. Он и его семья не воспринимают Порошенко. Он для них сбитый лётчик, человек, несущий им всё время какие-то проблемы», - заключил в эфире НСН Соскин.

Напомним, с 28 ноября на Украине введут военное положение. Оно будет действовать в течение 30 дней. Такое решение уже поддержано Советом национальной безопасности и обороне, президентом страны и Верховной радой. Так Киев ответил на задержание российскими пограничниками кораблей, которые сознательно нарушили границу РФ.