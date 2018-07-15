Туск рассказал, как Трамп относится к Украине

Президенту США Дональду Трампу интересна политика России в отношении Украины, а в отношении самого Киева и его политики американский лидер испытывает гораздо меньше энтузиазма. Такое заявление сделал глава Евросовета Дональд Туск.

По словам Туска, Трамп несколько раз говорил с ним об Украине и России.

«В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине», — отметил Туск, слова которого приводит RT.

На саммите «Большой Семерки» в июне Трамп заявил коллегам, что считает Крым российским, потому что все его жители говорят по-русски. Также Трамп высказал мнение, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.