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В ЛНР не исключили применения Украиной химоружия на Донбассе

27 Ноября 2018 в 11:01
В ЛНР не исключили применения Украиной химоружия на Донбассе
ФОТО: flickr
Советник главы ЛНР Родион Мирошник уверил НСН, что Донбасс готов к любым провокациям со стороны Украины. 

Украина готовит провокацию в Донбассе с использованием химоружия и привлечением зарубежных спецслужб, предупредил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, которого цитирует РИА Новости. Дипломат также уточнил, что украинские военные стянули к линии соприкосновения ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган», обстрелы населенных пунктов со стороны украинской армии стали более интенсивными.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что не исключает реальности опасения Лукашевича, но Донбасс готов к любым атакам.

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«У меня нет подтвержденной информации по химоружию, это скорее, военное направление, и я сейчас обладаю не большей информацией, чем СМИ. Но логика событий, связанная с введением военного положения говорит о том, что Порошенко должен будет подтверждать его обоснованность, даже на эти 30 дней, на которые действует статус. Должны быть какие-то действия, которые для всего мира создадут «картинку войны». Не исключаем проведение провокаций с украинской стороны, в том числе и применение, и запрещенного химоружия. В последние дни применяются и оружие калибром больше 100 миллиметров. И я не вижу преград для Украины, которая идет на нарушение любых договорённостей. С нашей стороны - наши вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности и мы в состоянии отразить нападение», - пообещал Мирошник.

В понедельник, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о введении военного положения в стране, Верховная Рада его утвердила. При этом эксперты, опрошенные НСН, уверены, что глава украинского государства пошел на этот шаг, чтобы отменить президентские выборы в марте 2019 года. По предварительным данным Порошенко пользуется все меньшей поддержкой населения страны, его шансы на победу минимальны.
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