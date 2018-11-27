В ЛНР не исключили применения Украиной химоружия на Донбассе

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Советник главы ЛНР Родион Мирошник уверил НСН, что Донбасс готов к любым провокациям со стороны Украины.

Украина готовит провокацию в Донбассе с использованием химоружия и привлечением зарубежных спецслужб, предупредил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, которого цитирует РИА Новости. Дипломат также уточнил, что украинские военные стянули к линии соприкосновения ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган», обстрелы населенных пунктов со стороны украинской армии стали более интенсивными.

Советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что не исключает реальности опасения Лукашевича, но Донбасс готов к любым атакам.