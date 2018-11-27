В ЛНР не исключили применения Украиной химоружия на Донбассе

Украина готовит провокацию в Донбассе с использованием химоружия и привлечением зарубежных спецслужб, предупредил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, которого цитирует РИА Новости. Дипломат также уточнил, что украинские военные стянули к линии соприкосновения ЗРК «Бук», С-300, РСЗО «Град» и «Ураган», обстрелы населенных пунктов со стороны украинской армии стали более интенсивными.
Советник главы ЛНР Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что не исключает реальности опасения Лукашевича, но Донбасс готов к любым атакам.
В понедельник, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о введении военного положения в стране, Верховная Рада его утвердила. При этом эксперты, опрошенные НСН, уверены, что глава украинского государства пошел на этот шаг, чтобы отменить президентские выборы в марте 2019 года. По предварительным данным Порошенко пользуется все меньшей поддержкой населения страны, его шансы на победу минимальны.