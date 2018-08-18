«Механика Погодина» три года ждут

В Киеве рассказали, как долго собираются удерживать в плену российский танкер и что грозит его морякам.

Российский танкер «Механик Погодин», зашедший в порт Херсона 10 августа, заблокирован там на три года. Такие сроки в субботу, 18 августа, назвал так называемый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. Также он прокомментировал действия российских моряков, которые не пустили на борт портовую инспекцию. Гданов считает, что экипаж действовал незаконно и должен за это ответить.

Отметим, что украинские «инспекторы» уже трижды пытались проникнуть на борт «Механика Погодина», ни разу не предъявив документы или ордер на осмотр судна. Экипаж уверен, что анонимная жалоба на якобы неудовлетворительно состояние судна не является юридическим основание для его осмотра.

Ранее член комитета СФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Украина затеяла с российским судном очередную провокацию и опасения экипажа, что вместо осмотра судна будет произведен силовой захват, вполне понятны.

«Вся ситуация с «Механиком Погодиным» выглядит как провокация. В той Украине, которая есть сегодня, весьма сложно предотвратить силовой захват, с учетом того, что судно находится на территории Украины», - сказал Цеков.

Парламентарий заверил, что Россия сделает все, чтобы освободить танкер дипломатическими путями, а потом заставит Украину ответить за свои противоправные действия в отношении российских судов.

«Мы это просто так не ставим, с нашей стороны обязательно последуют ответные действия. Думаю, что их будет множество», - заявил сенатор.

Схожие мысли высказал НСН коллега Цекова по комитету Олег Морозов. По его мнению, инцидент с танкером является элементом «гибридной войны».

«Никаких других способов в правовой плоскости вести с нами противоборство у Украины, естественно, нет. Поэтому систематически наносятся такие “уколы”, очевидно недружественные действия, которые призваны показать недружественное отношение Украины к России. Вижу за этим только это», - подчеркнул собеседник НСН.

Не смог остаться в стороне от истории с российским танкером и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв. В эфире НСН он заявил, что история с «Нордом» ничему не научила официальный Киев.

«У украинской власти не чувства самосохранения. Им все равно, что будет, - сколько Украина потеряет денег, как будут развиваться события. В этой ситуации, конечно же, украинские власти чрезвычайно опасны», - заключил Царев.

Напомним, российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. У 10 членов экипажа были российские паспорта, выданные в Крыму. В результате восемь моряков оказались в заложниках на Украине, двум удалось вернуться в Крым через Белоруссию.