Силовой захват вместо проверки. Чего боится экипаж танкера «Механик Погодин»

Капитан заблокированного в Херсоне судна заявил, что танкер соответствует всем требованиям Парижского меморандума.

Экипаж танкера «Механик Погодин» опасается силового захвата судна. В среду, 15 августа, капитан получил информацию о возможной проверке из-за якобы неудовлетворительного состояния судна. Однако в начале июля танкер уже проходил проверки на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный, а информация о них содержится в администрации порта в Херсоне. В связи с этим, как полагает экипаж, проникновение на судно большого числа людей может означать его силовой захват. Такое заявление опубликовано на сайте компании «В. Ф. Танкер», которая является оператором танкера.

Ранее член комитета СФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Россия ответит на действия Украины.

«Мы это просто так не оставим, с нашей стороны обязательно последуют ответные действия. Думаю, что их будет множество», - заверил НСН сенатор.

Напомним, танкер оказался заблокированным в Херсоне 10 августа. До сих пор судно не может получить разрешение покинуть порт. При этом судну запрещена выгрузка дизельного топлива, а капитан всё ещё не получил перечень претензий, несмотря на соответствующие запросы и к таможне, и к пограничникам.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН разглядел за инцидентом с судном лишь очередную попытку Украины «уколоть» Россию.

«Это, если хотите, продолжение гибридной войны против России. Никаких других способов в правовой плоскости вести с нами противоборство у Украины, естественно, нет. Поэтому систематически наносятся такие “уколы”, очевидно недружественные действия, которые призваны показать недружественное отношение Украины к России. Вижу за этим только это», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее омбудсмен по правам человека Украины Людмила Денисова сообщила, что экипаж «Механика Погодина» свободен в своих перемещениях, но предпочитает оставаться на судне. Она также отметила, что оставила контакты капитану на случай замечаний или жалоб.

Капитан судна Михаил Замятин, в свою очередь, рассказал, что вся необходимая информация судне была направлена администрации порта и представителям СБУ, при этом никаких претензий от украинской стороны не поступало. Однако при заходе в порт Служба безопасности Украины заявила, что владелец судна находится в санкционных списках страны, что должно повлечь арест. Однако судно до сих пор не арестовано. Танкер перевозил дизтопливо из Туркмении в интересах канадской компании. Сейчас на борту судна остаются 12 россиян, сообщает Ura.ru .