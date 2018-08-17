Пятница
17 августа
USD 66.89
EUR 76.06
В мире

Царёв предупредил о чрезвычайной опасности украинских властей

17 Августа 2018 в 10:36
Царёв предупредил о чрезвычайной опасности украинских властей
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что у руководства Украины нет чувства самосохранения в отношении танкера «Механик Погодин».

Члены экипажа российского танкера «Механик Погодин» дважды предотвратили попытки незаконного проникновения на судно во избежание провокаций. Сначала на судно пытались попасть шесть якобы сотрудников СБУ и погранслужбы, у которых не оказалось при себе документов. Позже члены экипажа российского судна не пустили «экологов» в составе 11 человек, которые также не смогли предоставить юридические обоснования для проникновения на судно. Об этом говорится на сайте компании «В.Ф. Танкер», которая является оператором «Механика Погодина».

В эфире НСН бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил, что история с судном «Норд» ничему не научила украинское руководство, которое стало более опасным (слушайте аудио).

Без провокаций не обошлось. «Механик Погодин» пресёк незаконное проникновение
«Когда при задержании судна “Норд” я сказал, что надо начать досмотр и придерживать судна для досмотра в Азовском море, была надежда, что украинская власть одумается и отпустит задержанных моряков, и больше не будет играть в эти игры, потому что это невыгодно. У украинской власти, нет чувства самосохранения. Им все равно, что будет, — сколько Украина потеряет денег, как будут развиваться события. Поэтому в этой ситуации, конечно же, украинские власти
чрезвычайно опасны», — заявил Царёв.

Напомним, российский сейнер «Норд» был арестован пограничниками 25 марта 2018 года в украинской части территориальных вод Азовского моря. У 10 членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.