Пиратство в Херсоне. Украина добивается ареста «Механика Погодина»

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Вопрос об аресте российского судна, задержанного ранее в херсонском порту, рассмотрят в суде 13 августа.

У российского судна «Механик Погодин» было разрешение на вход в херсонский порт, а все необходимые данные были предоставлены украинской стороне за трое суток до швартовки. Об этом заявил капитан судна Михаил Замятин после задержания судна в Херсоне, передает ТАСС. По его словам, разрешение было получено через компанию «Инфлот-Херсон» в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины.

Ранее, по словам капитала «Механика Погодина», у судна не возникало проблем со входом в другие порты. Так, в июле 2018 года, судно беспрепятственно осуществляло перевозку и выгрузку нефтепродуктов в других украинских портах, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, российское судно задержали в Херсоне 10 августа. Служба безопасности Украины заявила, что претензий к экипажу «Механика Погодина» у нее нет, но вопрос об аресте судна остается открытым. Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о намерении арестовать российский танкер «Механик Погодин». Заседание суда намечено на 13 августа, пишут «Известия».

В эфире НСН член комитета СФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил Украина затеяла с российским судном «Механик Погодин» очередную провокацию, за которой последует жесткий ответ со стороны Москвы.

«Мы это просто так не оставим, с нашей стороны обязательно последуют ответные действия. Думаю, что их будет множество», - заявил сенатор Цеков.

По словам сенатора, провокационные действия киевских властей в Азовском и Черном морях могут полностью прекратить нормальное движение судов и загнать Украину в транспортную морскую блокаду. «Они уже парализовали Азовское море для своих судов. После того, как они арестовали судно «Норд», арестовали экипаж и содержат его на территории Украины, движение украинских рыболовецких судов по Азовскому морю фактически прекратилось. Украинские рыбаки боятся выходить в море, потому что они ожидают ответные действия от РФ», - отметил Сергей Цеков.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина терпит убытки из-за действий морских сил России в Азовском море, а также открытия Крымского моста. По его словам, из-за «блокировки» Россией украинских портов Бердянска и Мариуполя суда кораблевладельцев стали заходить в них на 10 процентов реже.